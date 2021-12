Gf Vip, Alex Belli e il futuro dopo il reality con Delia Duran: «E' apertissima, capirà tutto...»

di

Al Grande Fratello Vip Alex Belli si confida con il neo entrato Giacomo Urtis, parlando del suo rapporto con la coinquilina Soleil Sorge e del possibile futuro fuori dalla casa con la moglie Delia Duran: «E' apertissima, capirà tutto...».

Alex Belli e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Alex Belli e il futuro dopo il reality con Delia Duran

Il rapporto fra Alex Belli e Soliel Sorge si sta facendo sempre più stretto, mettendo in evidente crisi l’attore, sempre sul punto di abbandonare (a parole) appena possibile il reality . Durante la serata Alex si è confidato nottetempo con il nuovo inquilino, il chirurgo Giacomo Urtis, entrato da poco nel programma condotto da Alfonso Signorini ma già apprezzato coinquilino. Alex, fra un aneddoto e l’altro, ha parlato col collega recluso del futuro con Delia Duran fuori dalla casa: «Lei – ha rivelato - capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino».

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Delia però, come gli ha fatto notare Giacomo Urtis, è già entrata due volte nella casa per redarguirlo sul suo rapporto con Soleil e nell’ultima diretta non si è avvalsa della facoltà di parlare con lui telefonicamente: «Ci sono persone che sono esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole durante la diretta e ha seguito questi consigli. Però fidati, ei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata».

Alex, nonostante le crisi, sembra non avere dubbi: «Sono convinto di quello che dico, Delia capirà tutto (..) Lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? “Guarda, so che molto probabilmente tra tutti ti troverai bene con Soleil”…».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA