Alessia Marcuzzi e il training autogeno: «Voglio ringraziare me stessa...». Ecco perché

Alessia Marcuzzi si autocelebra su Instagram: «Voglio ringraziarmi per aver creduto in me stessa». La conduttrice non smette di stupire i suoi fan e con autoironia si ringrazia per il «duro lavoro».

La Marcuzzi ha condiviso sui social un video, mentre intona I Wanna Thank Me di Snoop Sogg, in cui è alle prese con il training autogeno e si mostra in una versione inedita completamente nuova: occhioni blu e sguardo convinto ma divertito... Di cosa si tratta?

Il video

«Gnocca pure così», scrivono gli utenti sotto al video in cui Alessia Marcuzzi si mostra al naturale ma con qualche filtro bellezza di Instagram che ha suscitato l'ilarità dei suoi follower. Maglioncino e occhiali da vista, Alessia Marcuzzi trascorre così il lunedì sera: scorrendo i social e divertendo i suoi fan con alcuni contenuti inediti.

Ha scelto un filtro che le modificasse gli occhi, ora più grandi e azzurri. Poi ha inizato a intonare la strofa del brano di Snoop Sogg, molto virale sui social negli ultimi giorni: «Voglio ringraziarmi per aver creduto in me, voglio ringraziarmi per aver fatto tutto questo duro lavoro, voglio ringraziarmi per non avere giorni liberi, voglio ringraziarmi per... per non aver mai mollato», queste le parole ripetute dalla conduttrice.

Se si sta riferendo a qualcosa in particolare non è noto saperlo, ma sicuramente ancora una volta ha dato ai suoi follower una buona dose di allegria.

