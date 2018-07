Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quella trasembra essere una love story in piena regola. Dopo la cena, il bacio, una storia galeotta sua tradirsi è sempre la conduttrice, in questi giorni impegnata nelle riprese della nuova serie de La Dottoressa Giò.Approfittando di qualche giorno di pausa ha ripreso a girare le sue stories con uno chef muto, una misteriosa persona, che lei non fa mai parlare, e che cucina insieme a Barbara diverse pietanze. La prima volta il Tarzan di Viterbo fu tradito da un anello, che è stato visto indossare in una foto sul profilo Instagram dell'ex concorrente del Gf. Questa volta invece a smascherarlo è stato un bracciale, un oggetto che l'imprenditore laziale usa spesso indossare.Pare quindi che tra i due l'amicizia sia molto forte, che si frequentino con una certa regolarità e che l'uomo si trovi spesso a casa della D'Urso. Alberto, d'altro canto, non ha mai nascosto il suo debole per Barbra, che la dottoressa Giò abbia deciso di lasciarsi andare a questo nuovo amore?