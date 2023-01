Alberto De Pisis, paura nella notte al Gf Vip: «Potevo morire, voi siete pazzi». Cosa è successo

di Redazione Web

Alberto De Pisis ha vissuto una notte di panico al Grande Fratello Vip a causa di uno scherzo organizzato da Oriana Marzoli e Luca Onestini. I due inquilini, in vena di scherzi, hanno pensato di rincorrersi all'interno della Casa più spiata d'Italia con in mano un bicchiere di vetro pieno d'acqua, svegliando il gieffino che non ha apprezzato affatto il loro gioco.

Cosa è successo

Un video diventato virale sui social mostra il momento in cui la showgirl venezuelana fa un gavettone con il bicchiere al coinquilino Onestini nella zona beauty, il quale non ha potuto resistere e l'ha rincorsa per tutto il corridoio fino a quando i due sono finiti nella zona notte, accanto al letto di Alberto De Pisis, svegliandolo bruscamente.

La reazione di Alberto De Pisis

Alberto, seccato dalle urla, ha reagito male contro i due inquilini: «No, non nel mio letto. Non fatemi inca****e», ha urlato mentre Oriana e Luca continuavano ad attaccarsi a suon di gavettoni. «Da che pianeta venite? Andatevene da qui. Sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Io già mi vedevo con la gamba sfregiata. Si poteva ferire qualcuno. Qui mi sento già conficcato in faccia il vetro», ha chiosato il gieffino.

#gfvip scherzi notturni.. Alberto che già pensava di morire dissanguato... che tragico 😂🤣 pic.twitter.com/tCpHLTRu8K — GameOver 🖕x 🖕te🖕 (@gameoverrevoema) January 9, 2023

