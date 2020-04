Aida Nizar, furia social: «Io arrestata? Calunnie e bufale inventate. Non si gioca con i delitti»

Aida Nizar respinge ogni accusa e dal social smentisce la notizia che la voleva nei guai con le forze dell’ordine. La showgirl, che qui in Italia ha preso parte al Grande Fratello, secondo le voci che si erano sparse ieri sul web direttamente dalla Spagna era stata fermata dalla polizia e arrestata per aver minacciato il fidanzato con un coltello durante il periodo di quarantena.

Nel post condiviso non fa assolutamente sconti: “Calunnie – ha scritto sul social - Ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca”.

Nella didascalia ha poi aggiunto: “Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino… Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi… Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri. Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione. Si può ingannare tutto qualche volta e qualche persona per tutto il tempo ma non si può ingannare tutto il mondo per tutto il tempo”.

