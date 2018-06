Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Quelle persone non mi hanno capita perché non sono solari, perché sono vuote e senza valori. Non hanno studiato e non sanno fare nulla. Aida, invece, è laureata, parla quattro lingue e lavora da 15 anni ottenendo ascolti record nella Tv spagnola”. Un fiume in piena, protagonista del15, vinto da Alberto Mazzetti, che spara a zero sui suoi compagni di avventura.Aida, fotografata da “Vero” mentre passeggia per la Capitale, non si è risparmiata nei giudizi: “Avevano ragione ad avere paura di me, visto che sono io la vincitrice morale di questa edizione del Grande Fratello. Ho conquistato il cuore degli italiani. Aida "spacca" perché, a differenza loro, è vera. Un risultato che ho ottenuto rimanendo in gioco in quella trasmissione appena due settimane, non dimentichiamolo! Alcune persone lavorano da anni sul piccolo schermo ma non hanno mai avuto tutto questo successo”.L’hanno delusa tutti: “Tutti o forse potrei dire nessuno, perché ho capito sin da subito com’era fatto ciascuno di loro. La mia solarità, la mia autenticità è emersa ancora di più proprio perché ero circondata da quelle persone. Il peggio d’Italia era tutto lì, dentro nella Casa”.