China Suarez, chi è la nuova fiamma di Icardi che ha fatto infuriare Wanda Nara. Tra Mauro Icardi e Wanda Nara, il matrimonio sarebbe al capolinea: tutta colpa di Maria Eugenia Suarez. Ecco chi è la 29enne con cui l'attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe tradito l'ex moglie di Maxi Lopez.

Chi è la China Suarez, nuova fiamma di Icardi

Nata a Buenos Aires nel 1992, Maria Eugenia Suarez Riveiro ha un anno in più rispetto a Mauro Icardi e sei in meno di Wanda Nara. Cantante, attrice, modella e stilista molto famosa in patria, la 29enne è soprannominata la China e il suo account su Instagram si chiama 'sangrejaponesa' (sangue giapponese) per via delle lontane origini giapponesi. Se dal lato paterno Maria Eugenia Suarez ha origini spagnole (galiziane e catalane, per la precisione), la sua nonna materna è infatti giapponese mentre il nonno materno è argentino.

Alta 1,68 e (fino a qualche tempo fa) anche molto amica di Wanda Nara, Maria Eugenia Suarez ha già tre figli nati da due relazioni passate. La sua primogenita, Rufina, che oggi ha otto anni, era nata dalla relazione con il 41enne l'attore argentino Nicolas Cabré. Gli altri due figli, Magnolia (che oggi ha tre anni) e Amancio (che oggi ha un anno), sono nati invece dalla relazione con il 43enne attore cileno Benjamín Vicuña. Una storia finita in estate, e chissà se dietro quella rottura non ci sia proprio Mauro Icardi...

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 12:10

