Totti e Noemi, spuntano le foto galeotte dell'incontro

«È difficile deporre d’improvviso un amore lungo», scriveva Catullo. Soprattutto se ti chiami Francesco Totti e Ilary Blasi. La (ex) coppia più famosa d’Italia raccoglie i cocci dopo il doppio comunicato che ha sancito ufficialmente la separazione dopo 17 anni di matrimonio. Ma il temporale non è finito. Nuove foto hanno aggiunto dettagli sulla presunta relazione tra l’ex capitano romanista e Noemi Bocchi. Sul settimanale Chi sono uscite le immagini di un altro possibile incontro avvenuto appena due giorni prima della separazione. Ma arrivano conferme anche sulla presenza di Noemi a Tirana nel giorno della finale di Conference.

Insomma, ormai ci sono pochi dubbi. Francesco nel frattempo ha scelto i vecchi affetti tra una partita a padel con Vincent Candela (proprio lo sport che gli ha permesso di conoscere Noemi), una cena all’Eur con Giancarlo Pantano e una puntata a Sabaudia. In quella casa in cui ha passato tanti giorni di vacanza con la Blasi. A chi prova a chiedergli qualcosa risponde con una smorfia come a dire: «Lascia perdere».

E Ilary? È volata in Tanzania dove ha portato i figli e la sorella Silvia per un safari extra lusso. Lontana dai gossip, ma non troppo. In questi giorni ha postato diverse storie tra cui una in cui si mostra seminuda di schiena. Anche su di lei le voci si rincorrono. I messaggi che Totti avrebbe letto sul suo cellulare qualche mese fa sarebbero stati indirizzati a un personal trainer di Milano. Intanto andrà avanti pure la questione legata alla divisione dei beni ( e che beni). La coppia ha optato per una separazione con negoziazione assistita, che consente di raggiungere lo status di separati in un mese e mezzo. A Ilary resterà la villa all’Eur mentre le quote saranno liquidate. I rapporti sono freddi, gelati quelli tra Totti e la famiglia di Ilary che negli ultimi anni era entrata negli affari legati all’ex calciatore.

