Taylor Mega hot, nudo integrale per San Valentino: «Auguri ai single come me!»

A San Valentino, giorno della festa degli innamorati, la bella Taylor Mega non dimentica gli esclusi delle celebrazioni e dedica un post con foto hot ai single come lei…

Il post di Taylor Mega

Taylor Mega, nudo integrale per San Valentino

Taylor Mega con uno scatto hot conquista i social. Durante il giorno dedicato agli innamorati, quello di San Valentino, la bella Taylor ha postato uno scatto che la vede in déshabillé, coperta solo da un asciugamano, negli spogliatori di una palestra. L'influencer, che ha preso parte all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip come guest star, ha voluto dedicare la condivisione nelle stories a tutte le persone che come lei sono senza fidanzato: «Buon San Vale – ha scritto nello scatto – ai single come me».

La foto però avrà naturalmente fatto la gioia dei fidanzati quanto dei non accoppiati, considerato anche il "contenuto" e il grande seguito che ha l’influencer sul social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 15:04

