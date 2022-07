Simona Ventura, il bikini a 57 anni è da urlo: «La mia vacanza da sogno»

Simona Ventura, la sua estate è decisamente rovente. La conduttrice ha condiviso nelle ultime ore sui social una carrellata di foto in cui mostra il fisico mozzafiato. Alla tenera età di 57 anni la Ventura posa in bikini in mezzo alle meravigliose acque cristalline della Sardegna.

Bella, felice e super sexy. Simona Ventura sta trascorrendo le vacanze nell'Isola Piana, in compagnia del marito Giovanni Terzi e i due figli Giulio e Caterina.

Attiva sui social

Il post, che ha raggiunto in pochi minuti tanti commenti da parte degli utenti, mostra la famiglia Ventura-Terzi in una semplice giornata di mare. Tra risate, tuffi e barche è così che si godono il meritato relax. Simona scrive: «Cronaca di una giornata SPETTACOLARE all'Isola Piana.. e non finisce qui», lasciando intendere che la vacanza si prolungherà per altri giorni.

La Ventura non si vergogna di mostrare il fisico, e fa bene. Spontanea e sorridente, indossa un semplice bikini fucsia e degli occhiali da sole, sensuale e mai volgare. Ma non finisce qui, perchè nell'ultima foto mostra qualche dettaglio in più. Simona Ventura posa di spalle lasciando intravedere il fondo schiena e i due tatuaggi.

La sua bellezza ha lasciato impietriti i follower che si sono complimentati sotto il post per il fisico mozzafiato.

