Sfilata di stelle, da Anna Falchi a Enrico Papi, per l'inaugurazione del nuovo Hotel Chapter Roma

di Emiliana Costa

Venerdì 8 Novembre 2019, 15:58

Un carrozzone di stravaganti performer circensi tra gli archi ottocenteschi di un palazzo della Capitale,. Circus il titolo dell’opening party del nuovo albergo di via di S. Maria de’ Calderari. Il primo di una collezione di hotel di ultima generazione progettati da(imprenditore romano con un passato nell’alta finanza e l’incontenibile passione per l’arte). Un evento dall’anima rock che rispecchia l’idea di lusso accessibile e contemporaneo della struttura.L'hotel - con le sue quarantadue camere con vista sui tetti del centro - è immaginato come uno scrigno di design e customer services di altissimo livello per ridefinire i contorni dell’industria alberghiera,(coloro che viaggiano abitualmente per il mondo a scopo turistico).Per la serata "circense", l'allestimento è stato elaborato da un golden team di artisti, artigiani e arredatori: il designer sudafricano Tristan Du Plessis, il duo americano Cyrcle composto David Leavitt e David Torres e infine Alice Pasquini autrice del murale che accoglie all’ingresso del bar. L’impressione è quella di trovarsi in una dimensione onirica.- spiega il proprietario Marco Cilia -A loro dedichiamo un luogo fortemente ancorato con la città e con il rione ma assolutamente connesso col mondo, un posto mai alieno, capace non solo di accoglierli nel migliore dei modi ma anche di offrirgli stimoli non standardizzati, né banali. Per un soggiorno senza paragoni».