Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come le stella cadenti si gettano nel cielo, cosìper poi immortalarsi. Si chiamaed è la nuova sfida social dei. Molto, la moda consiste nell' immortalarsi mentre si finge di cadere da lussuosi mezzi di trasporto, spargendo attorno beni di lusso: telefoni, macchine fotografiche, borse griffate. Il mezzo di lusso è importante ma non indispensabile (vanno bene anche i jet privati), ci si può tuffare anche nel proprio denaro, come faceva Paperon De' Paperoni.Questa ostentazione ha scatenato altri utenti sui social, che hanno iniziato a imitare gli scatti dei ricchi con parodie decisamente più modeste.LEGGI ANCHE