Paola Perego, vacanza da sogno in Kenya con il nipote Pietro: «Come ve lo spiego»

Paola Perego e la sua vacanza da sogno. La conduttrice non abbandona il suo solito posto e anche quest'anno ha deciso di trascorrere le vacanze estive in Kenya, a Malindi. L’ex modella si trova in un vero paradiso terrestre. Circondata solo da sabbia, acque cristalline e tanto sole. Col sorriso stampato in faccia, Paola Perego è in compagnia di Pietro, suo nipote nato dal matrimonio tra la figlia Giulia e Filippo Giovannelli.

Il post su Instagram

Il video pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra il piccolo Pietro che chiede alla nonna di aspettarlo mentre corre a braccia aperte verso di lei. E poi l'abbraccio tra i due che ha commosso tutti.

A fare da sfondo, una location paradiso che ha incantanto tutti gli utenti nei commenti: «Ho pianto dall'emozione», scrivono.

Paola Perego: «Come ve lo spiego»

Sempre in splendida forma. Fisico snello e slanciato, la Perego all'età di 56 anni si mostra in tenuta da mare: costume intero, occhiali da sole e capelli bagnati dal mare.

Quanto è felice Nonna Paola, che scrive sotto al post: «Come ve lo spiego». Sole e famiglia è tutto quello che le basta per rilassarsi prima di pensare al prossimo impegno lavorativo.

