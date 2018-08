Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna a far parlare di sé. Dopo la pace con Fabrizio Corona e le vacanze in Salento con il figlio Carlos Maria , la modella croata strega i fan con una foto che non lascia spazio all'immaginazione. Nello scatto, condiviso su Instagram , la sexy showgirl appare di spalle in topless, con indosso solo un costumino dorato. Ma i fan avrebbero notatoAlcuni follower avrebbero fatto dei commenti al vetriolo sul suo: «Come sei dimagrita, cosa hai combinato?». E ancora: «Hai perso il c***?». E infine: «Quando lasci il c*** a casa».La risposta di Nina non tarda ad arrivare: «La leggenda narra che un sedere visto da una prospettiva frontale, soprattutto se il costume non ha il volume del filo interdentale. Sveglia». La replica della modella faCon buona pace degli haters.