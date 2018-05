Lorenzo Tonelli sposa la sua Claudia, ma il matrimonio finisce in polemica: ​«Sposa troppo scollata in chiesa»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il «sì» in un fresco pomeriggio di maggio, poi la cena vista mare sotto il cielo stellato di Cefalù: il sogno d’amore didiventa realtà. Un matrimonio da favola alla presenza di tanti calciatori azzurri accorsi per condividere il giorno più bello del difensore del Napoli e della modella siciliana. Ma qualcosa proprio non è andata giù al nuovo vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, che ha subito scatenato la polemica: una scollatura troppo vistosa quella della sposa, e quel carretto che distribuiva granite agli ospiti piazzato senza autorizzazione proprio sul sagrato della chiesa. «Qualcosa di indecoroso» secondo il vescovo.Un regolamento chiaro vige nel duomo della cittadina per tutelare il bene dell’Unesco e preservarne l’immagine, disatteso durante le nozze del giocatore. E questa volta il presule non ha alcuna intenzione di passarci sopra: «Il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, impegnato a Roma per la 74esima assemblea generale della Cei, in riferimento al matrimonio celebrato in cattedrale il 22 maggio scorso, precisa che, essendo ignaro dello svolgersi degli eventi, al suo rientro, accertata la verità dei fatti, prenderà adeguati provvedimenti sul caso e su tutte le celebrazioni in cattedrale», è la nota stampa diffusa dall’ufficio di comunicazione sociale.Si andrà a fondo alla questione e si cercheranno i responsabili: non c’è stata abbastanza vigilanza tanto che non è stato rispettato il divieto d’ingresso in chiesa per buona parte del pomeriggio e nessuno è intervenuto sull’abito della sposa, considerato troppo scollato per un luogo di culto. Inoltre quel carretto delle granite: insomma una situazione inaccettabile e gli sposi potrebbero essere soggetti ad una dura sanzione.Increduli alcuni degli invitati davanti alle tante polemiche: era solo una serata di festa, con centinaia di tifosi accorsi per strappare un selfie ai numerosi ospiti vip. Presenti anche Mertens, Reina, Maggio, ma anche Giaccherini, Pavoletti e Saponara con le loro famiglie: tanti sorrisi e immensa gioia. Ora però il rovescio della medaglia: la coppia affronterà anche l’aspra questione.