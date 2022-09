Madalina Ghenea incanta Venezia: abito in pizzo e spacco profondo. Il post su Instagram: «Lady Bean è tornata»

Madalina Ghenea ha incantato la Mostra del Cinema con il suo abito. Sexy, sensuale ed elegante. L'attrice e modella prima di posare per i fotografi sul red carpet si è concessa qualche scatto seducente a bordo del taxi nella laguna di Venezia per aggiornare il suo profilo Instagram e i follower tanto affezionati.

Look di Ermanno Cervino

La Ghenea in occasione della presentazione del film "Bones and All" ha sfilato sul red carpet con un look di Ermanno Cervino che ha conquistato fotografi e pubblico. Abito a maniche lunghe in pizzo rebrodé e sandali con tacco a spillo che mettono in mostra le lunghe gambe.

Madalina Ghenea ha poi pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui evidenzia i dettagli del vestito: schiena in bella vista e spacco frontale profondo. Make up e gioielli appariscenti per completare poi il look lussuoso.

Il post su Instagram

La modella ha poi voluto esprimere con gioia la sua presenza alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia scrivendo a corredo della foto: «Con una posa da influencer - anche perché quest'anno le influencer sono ovunque alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Lady Bean è tornata a Venezia», poi ha voluto scherzare con i follower: «Sono stata morsa da un insetto sulla fronte ecco perché è così grande.. ma dicono che una fronte enorme è sinonimo di intelligenza, quindi meglio così».

E ringrazia hairstylist e fotografa per il meraviglioso lavoro eseguito. Esprime tutta la sua graditudine: «Ho ricevuto un premio ieri, il premio Diva e Donna e non mi sento per niente una diva anche se i miei amici cercano di farmi sentire tale».

E poi conclude: «Quest'anno mi sento un po' persa in mezzo a questa tempesta di persone e tutto quello che posso dire è che sono grata. Pensi che io meriti di stare qui? Grazie davvero!».

