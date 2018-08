Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’ex stellina di “Non è la Rai” e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vipè diventata mamma a 45 anni lo scorso gennaio della piccola, nata dalla sua relazione col compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico.Laura è stata sorpresa da “Spy” a Sabaudia (Latina) mentre trascorre una giornata in spiaggia. Tra una partita a beach volley e un po’ di relax, le attenzioni sono tutte per la piccola, a cui compra anche una ciambella per fare il bagnetto.Laura e il fidanzato non sono ancora sposati, ma le nozze sembrano essere alle porte: “Il nostro padre spirituale – ha fatto sapere in un’intervista - ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo”.