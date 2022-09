J Balvin in posa con Papa Francesco, i selfie al Vaticano diventano virali: «Non è una cosa da tutti»

J Balvin e Papa Francesco insieme in un selfie che ha fatto impazzire Instagram. La strana coppia, immortalata in un post del cantante, ha già conquistato migliaia di persone. Il colombiano è stato in Vaticano insieme ad altri artisti internazionali per un incontro tra il Santo Padre e la Fondazione benefica Vitae. E J Balvin, elegantissimo per l'occasione, non si è lasciato sfuggire la possibilità di un selfie epico.

Salma Hayek festeggia in barca i suoi 56 anni: bikini rosso fuoco e fisico da urlo, i fan impazziscono

Luca Argentero papà bis, foto del pancino di Cristina Marino e annuncio social: «Una nuova luce»

J Balvin e Papa Francesco in Vaticano

I fotografi dell'evento hanno immortalato il musicista colombiano (il cui vero nome è José Álvaro Osorio Balvín) mentre seduto accanto a Francesco, scattava alcune foto con il Papa in pose decisamente bizzarre. J Balvin, sorridente e divertito, ha scattato i selfie con il Santo Padre, che come sempre non si è negato. «Farsi un selfie sorridenti e in pose "flow" con il Papa è per pochi», ha scritto l'artista, che è stato sommerso di complimenti e "like".

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA