Ilary Blasi non rinuncia alla villa a Sabaudia: eccola in spiaggia con la figlia Isabel

Ilary Blasi è tornata da pochi giorni in Italia. Dopo essere stata in Africa, la conduttrice ha pubblicato sui social delle stories in cui mostra di essere andata in spiaggia con Isabel, la terza figlia avuta dal matrimonio con Francesco Totti.

Al mare con Isabel

Ilary per sfuggiere al clamore mediatico è volata insieme ai figli e alla sorella in Tanzania. Rientrata pochi giorni fa, ha raccontanto ai 2 milioni di follower di essere tornata a Sabaudia. Lì, nella villa sulla spiaggia, da sempre considerata come la meta estiva e il nido d'amore della coppia. Nonostante ciò Ilary appare serena e tranquilla. Si gode ancora del sano relax: mare, sole e l'affetto dei figli.

Ormai i follower sono abituati agli scatti hot della conduttrice. Foto in bikini, occhiali da sole e capelli bagnati dal mare. Ilary, però, ieri ha regalato ai follower alcuni scatti realizzati durante la tranquilla giornata passata in compagnia della figlia, sfoggiando la combo bikini-kimono con fantasia zebrata super sexy.

Insieme, mamma Ilary e Isabel ieri si trovavano sul litorale pontino. Stessa spiaggia, stesso mare. La conduttrice non rinuncia di certo alla vacanza nel lido laziale. La 41enne ha condiviso su Instagram le diverse attività fatte insieme alla figlia. Tra paletta e secchiello, mamma e figlia hanno trascorso dei bei momenti felici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 14:36

