Ilary Blasi ancora in vacanza, la foto sui social in compagnia dei figli

Prosegue la vacanza di Ilary Blasi in Tanzania. Lontana dalla bufera mediatica in corso la showgirl, super attiva sui social, si gode un pò di relax in compagnia dei tre figli avuti dall'ormai ex marito Francesco Totti: Chanel, Cristian e Isabel.

Soggiorno esclusivo all'insegna del lusso. Immersa tra Safari e paesaggi mozzafiato, la conduttrice si trova adesso a Zanzibar. A farlo sapere la stessa Ilary Blasi, che tiene i suoi 2 Milioni di follower costantemente aggiornati: l'ultimo post, andato rapidamente virale, mostra la showgirl con un sorriso smagliante in compagnia dei tre figli, a fare da sfondo una magnifica spiaggia deserta situata vicino al resort in cui alloggia da alcuni giorni. La scorsa settimana si trovava al Parco del Serengeti, nel nord della Tanzania, in compagnia anche della sorella.

Nonostante le troppe voci di gossip, la Blasi ha comunque scelto di rendere pubblica la vacanza postando continue storie e foto dei lussuosi scenari dell'Isola delle Spezie, facendo così sognare tutti i suoi ammiratori.

Nel profilo Instagram della Blasi, oltre alle acque cristalline, compaiono anche foto scattate probabilmente dai figli, che la ritraggono in bikini o di schiena seminuda a bordo piscina, con occhiali da sole e capelli arruffati. Ultimamente ha anche aggiornato i follower sul luogo in cui sta alloggiando: The island Pongwe Lodge, un lussoso resort con prezzi da capogiro, immerso nel magnifico Oceano Indiano.

