Guenda Goria, mamma Maria Teresa Ruta: «L'operazione è andata bene»

Pochi giorni fa Guenda Goria era stata ricoverata d'urgenza in ospedale, per un'operazione. Oggi la mamma Maria Teresa Ruta tranquillizza tutti i follower tramite un post su Instagram.

Guenda Goria, portata d'urgenza in ospedale e ricoverata: cos'è accaduto alla ex gieffina

L'ex gieffina, aveva raccontato sui social, cosa fosse accaduto: si trovava a cena fuori e ha accusato improvvisamente dolori molto forti alla pancia, è sbiancata e poi, come lei stessa ha raccontato si è «accasciata a terra».

Dopo lo spavento ha cercato di tranquilizzare i fan nonostante la situazione fosse delicata: «Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza».

L'abbraccio

Aveva anche detto che a causa delle regole Covid non facevano passare il compagno, e nemmeno la mamma. Oggi, col cuore colmo di gioia, la mamma Maria Teresa Ruta ha potuto finalmente riabbracciare la figlia, e ha pubblicato una carrellata di foto in cui mostra l'incontro con i genitori e le videochiamate fatte durante i giorni di ricovero: «Ora lo possiamo dire, è andato tutto bene».

La distanza

Ha raccontato di quanto sia stato dura la distanza, dovuta alle regole Covid, in una situazione difficile come questa: «La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno».

E infine, il ringranziamento per tutti i messaggi d'affetto e allo staff dei medici: «Grazie mille a tutti.. l'elenco sarebbe davvero lunghissimo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 14:38

