Il Ferragosto dei vip, come lo hanno passato? Dai Ferragnez a Mara Venier e Valeria Marini, le foto sui social

di Federica Portoghese

Da Gianni Morandi a Mara Venier, dai Ferragnez a Giulia De Lellis, da Elisabetta Gregoraci a Valeria Marini. Sono solo alcuni dei vip che hanno postato su Instagram il loro Ferragosto, mandando un augurio a tutti i loro fan. Chi la montagna, chi il mare, sono tutti in vacanza e le celebrities si godono la festività in compagnia di amici e famiglia.

Buon Ferragosto dai Vip

Gianni Morandi ha condiviso un ottimo pranzo con la moglie Anna e gli amici, nel casale in campagna a San Lazzaro di Savena. Mara Venier ha mandato i suoi saluti direttamente da Santo Domingo, dove si trova in vacanza con la famiglia. I Ferragnez proseguono il loro viaggio in yatch sulle Baleari e mandano ironicamente gli uguri di "Buon FerryAgosto" da Formentera. Giulia De Lellis condivide, invece, attraverso un Reel, i momenti più divertenti con il fidanzato Carlo Beretta e gli amici in barca. Valeria Marini si gode il relax a ritmo della sua hit estiva "besame" con il nuovo fidanzato trentacinquenne, Eddy, in Sardegna. Stessa isola scelta da Elisabetta Gregoraci che in compagnia di Flavio Briatore e del loro figlio Nathan Falco, si gode giornate di relax tra il splendido mare e il buon cibo. Sia Valeria che Elisabetta si mostrano in ottima forma fisica in bikini, dove non nascondono il tonico lato B.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 16:58

