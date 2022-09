Federica Pellegrini, dal matrimonio vip al carrello del supermercato

Non di solo amore si vive. Loro, per esempio, sono già in modalità moglie e marito tra carrello della spesa, visite ai parenti e un po' di shopping: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, freschi sposi, da ieri sono a Pesaro (città natale di lui).

Curiosità: la città di Rossini, in questi giorni, vanta una concentrazione a metro quadro da record di campioni con la fede al dito appena inserita. Da Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi (sposi a Villa Imperiale di Pesaro) senza dimenticare il pesaresissimo Pippo Magnini e Giorgia Palmas, marito e meglio dallo scorso 14 maggio, e i promessi sposi Luca Marini e Marta Vincenzi.

Dall'Isola delle Rose, a 10 minuti di barca da Venezia, dove Fede e Matteo hanno festeggiato con un party esclusivo firmato Enzo Miccio e ospiti vip (da Montezemolo e Malagò, ospite anche del matrimonio di Tamberi, passando per i colleghi di vasca e Italia's Got Talent) al supermercato Conad di Borgo Santa Maria, periferia di Pesaro (a 10 minuti di auto da Villa Imperiale), dove i due sono stati avvistati ieri sera, intorno alle 18, a fare la spesa come una coppia qualsiasi: carrellino rosso, t-shirt, pantalone corto e via andare alla cassa. Ovviamente non potevano passare inosservati.

«Ma sono veramente loro?» si sono chieste le cassiere del punto vendita, prima di domandare una foto ricordo. Federica e Matteo sono stati simpatici e disponibili. Del resto, in quanto a foto, in questi giorni (e non solo) sono abituati.

Non di solo pane vive l'uomo (e la donna): dopo il supermercato, la boutique super griffata. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nella tarda mattinata di oggi primo settembre, hanno fatto visita alla Boutique Ratti, nella centralissima via Rossini, punto di riferimento per tutti i vip pesaresi e non (Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono clienti abituali). Anche qui non è mancato il selfie di gruppo con la signora Silvana Ratti, padrona di casa, e il suo staff.

