Federica Pellegrini, l'abito bianco candido di Nicole Cavallo è un sogno. Damigelle tutte in rosa cipria

di Ida Di Grazia

Per il suo matrimonio Federica Pellegrini "tradisce" Giorgio Armani, lo stilista che la Divina ama particolarmente indossare, per scegliere la giovanissima Nicole Cavallo. In un bianco candido la Pellegrini, sottobraccio al padre saluta la folla ed entra in chiesa - con oltre 40 minuti di ritardo - per coronare il suo sogno d'amore con Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, oggi il matrimonio con Matteo Giunta: Tutti i segreti in diretta delle nozze

Federica Pellegrini, l'abito bianco candido di Nicole Cavallo è un sogno

La semplicità

Per il suo matrimonio Federica Pellegrini ha scelto la semplicità. Capelli sciolti con morbide onde, nessuna acconciatura, ma un enorme fiore bianco in testa, a mo' di coroncina, che tiene il lunghissimo velo in tulle con ricami che copre addirittura lo strascico, amorevolmente sorretto dalle 5 damigelle, tutte in rosa cipria.

Durante la passeggiata prima dell'ingresso in chiesta l'estro della Pellegrini è uscito fuori con la campionessa che ha sfoggiato degli occhiali da sole ovviamente con la montatura bianca.

L'abito che Federica ha scelto per le sue nozze con Matteo giunta di Nicole Cavallo ha uno stile semplice ma principesco in mikado bianco con una raffinata scollatura a barchetta. Il modello scelto dalla Pellegrini, spulciando il sito di Nicole Cavallo dovrebbe essere il "Martinica" della collezione "Nicole Jolie". A differenza di quello presente sul sito però, l'abito della pellegrini non ha ricami sulla schiena.

Quanto costa l'abito di Federica Pellegrini?

Siamo andati a vedere sul sito della Creative director quanto è costato l'abito da sposa di Federica Pellegrini, ma come era facile immaginare il modello esatto non è presente sul sito. Stando a quanto si legge gli abiti di Nicole sono disponibili a partire da 1.100 euro ma ogni collezione presenta uno specifico stile e una fascia di prezzo. Per conoscere i prezzi specifici è necessario chiamare direttamente in sede.

Nicole Cavallo , chi è la creative director dell'abito di Federica Pellegrini?

A soli ventiquattro anni, come si legge sul sito aziendale, Nicole Cavallo è diventata il punto di riferimento per le giovani spose che desiderano coronare il loro sogno indossando un abito dal fascino intramontabile e che allo stesso rispecchi la loro personalità. Facendo propri i valori dell’azienda "Nicole Milano" e traendo ispirazione dalla creatività di Alessandra Rinaudo, Nicole Cavallo ha saputo innovare il linguaggio della moda sposa coniugando la tradizione sartoriale del brand con dettagli fashion di ultima tendenza.

Lo sguardo contemporaneo di Nicole Cavallo si riflette nelle nuove collezioni del brand che interpretano lo stile e i desideri delle spose millenials: negli abiti da sposa di Nicole Milano, il romanticismo dei dettagli e le silhouette più raffinate incontrano l’innovazione e il gusto delle nuove generazioni, con l’innata eleganza dello stile italiano.

#FedericaPellegrini, l'abito bianco candido di #NicoleCavallo è un sogno. Damigelle tutte in rosa cipria https://t.co/x30F50VQSO — Leggo (@leggoit) August 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA