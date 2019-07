FaceApp, anche i vip pazzi per le foto da vecchi: quanti ne riconoscete?

Martedì 16 Luglio 2019, 16:09

Si chiama, è disponibile sia per Android che per iOS e sta letteralmente facendo impazzire il popolo del web, compresi i personaggi dello spettacolo. Dai, da, su Instagram lasta già spopolando.L'app ti permette di vedere la tua faccia invecchiata o ringiovanita. È stata rilasciata nel gennaio 2017 dalla Wireless Lab, un società russa fondata da Yaroslav Goncharov. Il filtro più virale in questi giorni, anche grazie a diverse celebrità, è proprio quello relativo all’età. Alcuni mesi fa, invece, era molto utilizzata per cambiare il colore dei capelli. Una modalità utilizzata da Chiara Ferragni che fece impazzire i fan con la sua chioma prima rosa e poi azzurra.La #FaceAppChallenge diventerà il tormentone di questa estate 2019?