Emma Marrone e la foto con la frangetta, Federica Pellegrini commenta e fa una piccola gaffe

Emma Marrone, bikini bollente per rispondere a una fan: «Le imperfezioni fanno la differenza»​

Emma Marrone posta un foto su Instagram e Federica Pellegrini fa una gaffe. La foto di Emma Marrone è stata decisamente apprezzata dai follower. Ma anche un po' datata, anche se non tutti se ne sono accorti. Tra i meno attenti c'è stata proprio, protagonista di una piccola gaffe. Una cosa assolutamente innocente tanto che la stessa Marrone la prende con filosia, commentando, scherzosamente, di essere evidentemente "invecchiata".La cantante di origini pugliesi, infatti, ha pubblicato sul proprio account una foto in bianco e nero in cui sfoggia una frangetta, molto apprezzata dai follower. Peccato che quella foto risalga al 2013, ovvero a cinque anni fa. A complimentarsi per la bellezza dello scatto ci sono state tante amiche 'vip' di Emma, comeL'intenzione di Emma era quella di chiedere un parere a tutti i suoi follower: evidentemente, la cantante vorrebbe 'rispolverare' quella frangetta, anche se l'amicala mette in guardia: «Aspetta! Anche io ho avuto la tentazione di rifarla oggi, ma devi considerare che con l'umidità si potrebbe gonfiare molto».C'è poi anche un commento di: «Ma quanto stai diventando figa? Anche più di prima». Salvo poi accorgersi che si tratta di uno scatto di cinque anni fa e correggere il tiro: «Bene, foto del 2013, ok». La risposta, brillante, di Emma non si è fatta attendere: «Ero figa perché ero giovane».