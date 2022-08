Chiara Nasti pensa già al bis con Mattia Zaccagni: «Appena mi mancherà il pancione, passerò al prossimo»

Neanche il tempo di terminare una gravidanza che Chiara Nasti pensa già al bis con Mattia Zaccagni. L'influencer 24enne sembra essersi affezionata così tanto al pancione da volere già un altro figlio dal calciatore della Lazio.

Chiara Nasti: «Appena mi mancherà il pancione, passerò al prossimo»

Dopo avere condiviso gran parte delle gioie e delle preoccupazioni di questi ultimi mesi, compresa la proposta di matrimonio dello storico fidanzato e la rivelazione del nome del bimbo in arrivo, la maggiore delle sorelle Nasti parla già «del prossimo».

Rispondendo all'affermazione di una fan, che su Instagram le dice che sentirà presto la mancanza del pancione, Chiara scrive: «Appena mi mancherà, passerò al prossimo, se Dio vuole». E aggiunge ironica: «Per ora non ne posso più, sarà anche il caldo di questi mesi, pesante».

Se è vero che un indizio non fa una prova, la Nasti ci tiene ugualmente a confermare la propria volontà di avere dopo Thiago un altro figlio, magari una femminuccia, come svela una delle emoticon utilizzate dall'influencer. In un'altra storia, a proposito della scelta del nome del bimbo, Lady Zaccagni scrive: «Lo abbiamo scelto entrambi. La mia idea era Jordan, poi abbiamo cambiato, magari il prossimo...». E l'ipotesi di una seconda gravidanza sembra sempre più concreta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 14:57

