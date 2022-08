Bebe Vio, "mano vincente" a carte: un dettaglio rivela la sua ironia

Non perde il suo buon umore e la sua voglia di scherzare Bebe Vio, in questi giorni di agosto in vacanza sull'Isola d'Elba. L'atleta di scherma, celebre per la sua ironia, ma soprattutto per la sua autoironia, sulla sua pagina Facebook posta una foto divertente, in cui scherza sulla sua condizione fisica, postando una foto in cui sorridente scrive «una mano vincente».

Guardando la foto, si vede Bebe Vio seduta davanti a un tavolino, dove ci sono le carte da gioco e di fianco un bicchiere con una bibita. A cosa si riferisce la didascalia «una mano vincente»?

L'attore di Mamma ho perso l'aereo di nuovo nei guai: una donna lo accusa di averla drogata e stuprata

Il particolare

L'atleta con una mano saluta. A guardare bene, la mano con le carte in mano è una delle due protesi di Bebe Vio, che ha staccato dal braccio per tenere le carte coperte e farle apparire da sotto il tavolino.

Bebe Vio fa della sua enorme ironia un'arma vincente, non solo nello sport, ma anche nella vita. Un esempio sempre positivo, soprattutto per i giovani.

Perizoma invisibile nella piscina con i bambini, il video finisce su TikTok con la domanda: «È appropriato?»

Commenti positivi sui social

E i commenti sotto la fotografia sono numerosi e di ringraziamento verso Bebe. «Io vedo una giovane donna vincente!», scrive un utente, «la tua autoironia è patrimonio dell'umanità» aggiunge un altro. «Una forza della natura. Una donna giovane ma Wonder» scrive un follower, mentre un altro in un momento difficile scrive. «È un periodo che sto un po' giù per 'varie ed eventuali', poi vedo questa immagine... e mi vergogno un po' e devo solo stare zitto e sorridere».

#bebevio, "mano vincente" a carte: un dettaglio rivela la sua ironia https://t.co/2dJKvfIMVM — Leggo (@leggoit) August 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA