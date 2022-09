Beatrice Valli e Marco Fantini in total black a Venezia. Bellissimi ma criticati: «Che ci fanno qui?»

Neo sposi, genitori, colleghi. Beatrice Valli e Marco Fantini lasciano tutti a bocca aperte mentre attraversano il red carpet della 79esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Tra influencer e star del panorama inernazionale, i due sono accolti con appalusi e sorrisi, nonché immortalati in tutta la loro bellezza con i clic dei fotografi.

La coppia nata anni fa dal talk Uomini e Donne, ha scelto il total black per l'evento: eleganza e portamento li hanno contraddistinti tra le star. E su questo nessuno è in disaccordo. Ma le critiche non si sono fatte troppo attende e, subito, in molti si sono chiesti l'attinenza dei Vallini, come di altre coppie di influencer, con il cinema. «In che film recitate? Le comiche?» ha scritto un utente. Pronta la risposta della Valli, che ha replicato con ironia: «Sì, almeno facciamo ridere un po’, dai».

La vacanza a Ibiza

Dopo una lunga vacanza a Ibiza insieme ai loro bambini (Alle, Bianca e Azzurra), i Vallini si sono preparati al grande evento di Venezia a cui, già negli scorsi anni, avevano partecipato risultando tra i più belli di sempre.

Innamorati più che mai, i due sono convolati a nozze nel giugno scorso emozionando tutti i fan.

Su Instagram non sono mancate le stories con video e foto della coppia durante i preparativi. E sotto il post del red carpet non mancano innumerevoli commenti di complimenti: «Bea il nero è una sorpresa, non me lo aspettavo. Ma ti sta benissimo anche questo. Va beh Marco è sempre magistrale, si sa. Ogni anno non vi smentite mai. Finezza, bellezza, semplicità. Sempre i migliori oh» scrive una follower dei due. «Sei piena di luce, una delle donne più belle che io abbia mai visto, ti adoro » si legge ancora in un commento riferito a Bea.

«Siete un incanto!», «Beatrice sempre magnifica sa come sorprendere..siete bellissimi», «belliiiiiiii» e molti altri sono tra i commenti più in vista riferiti alla coppia più amata di Uomini e donne.

