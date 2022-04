Anna Falchi infiamma Instagram: «Oggi mi sento wild». La Lazio non vince più, lei si spoglia lo stesso

Anna Falchi su Instagram in versione «selvaggia». Il suo ultimo post la vede ritratta in reggiseno con il décolleté da paura in primo piano e i suoi fan vanno in tilt. Una delle conduttrici e showgirl più belle del panorama nazionale italiano e soprattutto una delle più amate, si sente una leonessa e con la sua foto graffia i suoi ammiratori. Il suo fisico, nonostante i 49 anni, lascia senza fiato, il suo décolleté non sembra subire l'effetto degli anni che avanzano e su Instagram gli utenti apprezzano il suo lato selvaggio.

Un'immagine dall’alto tasso erotico e sensuale, in grado di lasciare proprio tutti a bocca aperta. Oltre mezzo milione di follower per la bella Anna Falchi, tornata nuovamente in auge e protagonista nella tv italiana. In questa stagione televisiva, infatti, accanto a Salvo Sottile, è addirittura alla guida de «I Fatti Vostri», storico programma mattutino di Rai 2 di Michele Guardì che ha deciso di puntare su di lei dopo la rivoluzione estiva che ha visto l’addio di Giancarlo Magalli, dedicatosi ad altri progetti sempre nel piccolo schermo.

La Falchi, nella nuova veste da conduttrice piace eccome per la sua bravura e soprattutto competenza nella conduzione. Una dote peraltro già riscontrata proprio la scorsa estate, quando è stata protagonista nella trasmissione che ha accompagnato gli italiani da giugno agli inizi di settembre.

Bella e sensuale, piace al pubblico sia maschile che femminile. E sul suo profilo Instagram sfoga la sua vena artistica con scatti davvero bollenti che infiammano i suoi follower. Proprio come nell'ultimo post che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Un primo piano in cui mostra tutta la sua bellezza straripante e un décolleté da fare invidia alle 20enni. È in reggiseno, ed è proprio in evidenza il suo bel davanzale che non poteva non scatenare i fan. «Per voi sarà un mercoledi da leoni?», domanda al popolo di Instagram. «Oggi così, un po’ wild, vi auguro che lo sia! Grrrrrrrr!» ha poi aggiunto.

