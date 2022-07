Ambra Angiolini in vacanza: le foto in bikini che fanno impazzire il web

È l'estate in cui le celebrity sfoggiano corpi da urlo e mostrano i meravigliosi posti in cui decidono di trascorrere questa stagione estiva in compagnia di amici o nuove fiamme. Nelle ultime ore, anche Ambra Angiolini si è unita alla moda. Grazie ad un impegno lavorativo, l'attrice romana si è trasferita per qualche giorno in un meraviglioso hotel sul Monte Circeo, e sta trascorrendo le sue giornate tra i set e qualche tuffo nel mar Tirreno.

Heather Parisi, topless dopo la labirintite: «Sono di nuovo in armonia con il mio corpo»

Elodie ed Emma Marrone, tutta la verità sul rapporto: «L'ho delusa»

Fabrizio Corona, viaggio di nozze in anticipo con Sara Barbieri a Capri

L'Angiolini ha condiviso su Instagram alcuni momenti di questa vacanza aggiungendo anche un pensiero che ha fatto domandare ai follower, circa 1 Milione, cosa volesse intendere: «Parti con una valigia e quando torni non basta più.. da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Grazie» facendo una lista di diversi nomi tra cui la sua stylist e il make- up artist.

Fisico al top

L'attrice, che ultimamente è stata uno dei volti protagonisti della serie italiana Le Fate Ignoranti, ne ha approfittato per mostrare il corpo da urlo, che ha fatto impazzire il web. Capelli spettinati e bagnati dal mare, micro bikini e il viso truccato dal sole. Ambra Angiolini di certo si sta godendo la sua estate in uno dei luoghi più belli dello stivale, immortalando sui social la sua bellezza al naturale.

#AmbraAngiolini in vacanza: le foto in bikini che fanno impazzire il web https://t.co/h0EGPOyjyO — Leggo (@leggoit) July 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA