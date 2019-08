Alessandro Borghi ha una nuova fidanzata. Ecco chi è il suo nuovo amore

Giovedì 8 Agosto 2019, 13:40

È ufficiale: Alessandro Borghi ha una. Dopo la fine della lunga storia d'amore con la ballerina Roberta Pitrone , l'attore romano pare essersi riaccompagnato. Lei si chiama Irene Forti , è una modella e odia i social network. A svelare la liaison tra i due ci ha pensato il settimanale, che ha pubblicato una foto della coppia mentre si scambia baci ed effusioni.Anche se le immagini non lasciano spazio a tanti dubbi, non ci sono ancora state conferme. I due sono stati in vacanza insieme, ma per adesso non hanno voluto ufficializzare niente. La Forti sembra essere una ragazza riservata, tanto che non utilizza Instagram e di sue foto sui social network se ne trovano davvero poche. Secondo alcune indiscrezioni, la ragazza sarebbe di Roma ma avrebbe vissuto a lungo a Londra per completare gli studi da modella.