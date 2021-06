Alba Parietti sexy e statuaria a quasi 60 anni, haters all'attacco: «Si vede troppo» Foto

Alba Parietti è sulla soglia dei 60 anni ed è in formissima. La showgirl ha pubblicato uno scatto sexy sul suo profilo Instagram mostrandosi in costume. Un corpo statuario che ha acceso la polemica. Migliaia i commenti alla foto: c'è chi apprezza la sua bellezza e chi trova poco decoroso per una signora della sua età mostrare «troppo». Alba Parietti è abituata a rispondere agli haters e si dimostra a suo agio con il suo corpo.

Leggi anche > Amici, Maria Zaffino com'è ora: la storica ballerina nonna a 43 anni

Alba Parietti, la foto sexy

Lo scatto pubblicato su Instagram mostra la pancia e le gambe snelle e lunghe. Qualcuno ipotizza che ci sia qualche ritocco di photoshop di troppo, ma sono più quelli che ne riconoscono la bellezza nonostante i 60 anni. «Io non ero così neanche a 20 anni», scrive una donna a cui fanno eco diversi utenti. E c'è chi critica la scelta di mostrarsi: «Bellissima ma troppo esibizionista». «Sei una bella donna ok, ma non è un costume per la tua età», è un altro commento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA