Aka7even derubato si sfoga su Instagram: «Il male che fate vi torna indietro»

Aka7even, l'ex allievo di Maria De Filippi, è stato derubato. Lo ha raccontato lui stesso nelle scorse ore sulle storie di Instagram. Luca Marzano, il suo vero nome, stava viaggiando verso l'aeroporto, quando per una sosta dei ladri hanno rubato tutte le valigie trovate all'interno.

«Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io» ha raccontato furioso il cantautore ai suoi 907 mila follower, poi ha continuato a spiegare cosa fosse successo: «Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto, ho un aereo fra poco e non so come fare».

La foto

Aka ha pubblicato la foto che mostra il finestrino con il vetro rotto e poi ha lanciato un messaggio: «Il male che fate vi torna indietro. I vestiti si ricomprano la dignità no».

