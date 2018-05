Aida Yespica e Jeremias Rodriguez di nuovo insieme: l'incontro "casuale" a Milano

Aida, fuga d'amore ai Caraibi con il suo commercialista Matteo Cavalli

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è stata un’innegabile simpatia fra, fratello di Belen e recluso assieme alla sorella Cecilia, e. La tenere amicizia non è poi sbocciata (sembra) in amore, ma la vicinanza fra i due ha provocato l’addio in diretta fra la showgirl e il fidanzato dall’epoca, Geppy Lama.Ora Aida è felicemente fidanzata con il suo commercialista, Matteo Cavalli ma quando incontra il suo ex compagno di reality, single dopo l'addio alla ex Sara Battisti, l’affetto è evidente.La coppia è stata sorpresa dai paparazzi di "Chi" durante un casuale e "intimo" incontro per le strade di Milano.