Valentina Ferragni torna single, l'annuncio social: «Con Luca è finita». Un'altra coppia che si separa

La voce di una loro possibile rottura circolava ormai da giorni. E adesso arrivano le conferme social di un gossip al quale in molti stentavano a credere. Valentina Ferragni e il suo storico fidanzato, Luca Vezil, si sono detti addio per sempre.

L'influencer e sorella di Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. Valentina e Luca sono stati insieme per anni, ma adesso tra loro è finita. In una storia Instagram, quasi condivisa, i due danno l'annuncio che in tanti attendevano da giorni. I due si sono lasciati definitivamente.

«Due strade separate»

«Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta», scrive Valentina Ferragni per informare i suoi tanti follower della fine della sua love story. E pochi minuti dopo arriva anche la conferma da parte di Luca Vezil che utilizza le stesse parole della sua ex compagna.

La tendenza nera

Prosegue, dunque, la brutta tendenza iniziata in un'estate nera dal punto di vista delle relazioni tra vip. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, tante celebrità si sono dette addio per sempre. E anche la giovane coppia non è sopravvissuta, nonostante all'apparenza si siano lasciati in ottimi rapporti. Un anno davvero terribile che ha mietuto vittime su vittime e che non sembra proprio trovare fine. È solo di 24 ore prima, infatti, l'annuncio di Melissa Satta della sua rottura con Mattia Rivetti.

