Valentina Ferragni, su Instagram scambiata per Chiara: «Sei la migliore moglie per Fedez»

di Redazione web

Valentina Ferragni e Chiara Ferragni si assomigliano ma è evidente chi sia una e chi sia l'altra. Su Instagram però, c'è ancora qualche utente che non riesce proprio a vedere nessuna differenza tra le due sorelle influencer e addirittura non è a conoscenza del fatto che Chiara possa avere anche una sorella.

Valentina Ferragni, ecco il nuovo ufficio (quasi completo): arredi minimal. «Sarà fantastico»

Valentina Ferragni a Dubai (nella tempesta) mostra l'ultimo acquisto: «Tanto non la userò mai»

Valentina Ferragni, ciao ciao alimentazione sana: fast food e patatine fritte con le amiche a Dubai

Il commento esilarante

Sotto l'ultimo post di Valentina Ferragni è apparso un commento che non è assolutamente passato inosservato. L'utente ha infatti scritto: «Ciao Chiara sei bellissima! Anche oggi posso dire che sei la moglie migliore per Fedez». I follower di Valentina hanno subito risposto al commento scrivendo: «È la sorella Valentina, non è Chiara».

Le sorelle Ferragni

Chi non è molto pratico dei social e soprattutto di Instagram, potrebbe non sapere che le sorelle Ferragni sono tre: Chiara, Valentina e Francesca, tutte seguite da moltissimi follower che non si perdono nulla delle loro vite.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA