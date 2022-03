Valentina Ferragni e la lotta al cancro al seno: «La prevenzione salva la vita, ascoltate il vostro corpo»

«Oggi visita ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno)». Inizia così, con un post condiviso tra le Instagram Stories, l’appello social di Valentina Ferragni. Un appello dedicato a tutte le donne di tutte le età per ricordare l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici al seno.

Ancora una volta Valentina Ferragni lancia un appello alle sue fan, invitandole ad ascoltare il proprio corpo e a non sottovalutare la prevenzione. La sorella di Chiara ha raccontato ai follower di doversi sottoporre a un'ecografia mammaria ogni sei mesi.

La 29enne deve, quindi, fare dei controlli con cadenza regolare «per verificare che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave, che purtroppo tante donne conoscono. Anche se per fortuna non ho parentela con tumori al seno o ovaie, è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane».

Infine, Valentina lancia un appello alle ragazze che la seguono sui social: «Mi raccomando, tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va, andate dal medico se sentite nel seno delle palline o cose strane! E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani! La prevenzione salva le vite».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 19:37

