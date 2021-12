Valentina Ferragni, il compleanno alternativo e il divertente aneddoto sulle sue feste

Oggi è il compleanno di Valentina Ferragni e la 29enne non avrebbe potuto festeggiarlo meglio dopo l'annuncio della sorella Francesca Ferragni che tra maggio e giugno diventerà mamma. La piccola di casa Ferragni però non è solita trascorrere il giorno della sua festa come il resto della famiglia.

Come ha raccontato l'influencer, che per il secondo anno consecutivo è obbligata a restare a casa per colpa del Covid lontano dagli affetti più cari, «quando ero piccola non festeggiavo mai con i miei amici il compleanno (essendo il 29 dicembre) e i miei genitori per ottimizzare mi facevano aspettare il compleanno di Franci (12 marzo) per unire i due compleanni e fare una festa unica».

Valentina Ferragni insomma ha sempre festeggiato tre mesi più tardi gli anni, creando non pochi inconvenienti: «Non sapevo se a Marzo stessi festeggiando gli anni già compiuti o se festeggiassi in anticipo quelli che avrei compiuto il dicembre successivo».

Questa perenne incertezza, sommata alle recenti difficoltà causa Covid che hanno costretto la sorella Chiara Ferragni all'isolamento in quanto positiva al virus, ha fatto sì che anche quest'anno la torta sia stata del tutto improvvisata. Anziché la classica crostata di frutta o un dolce alla crema lo storico fidanzato Luca Vezil ha sorpreso Valentina Ferragni con una torta decisamente inaspettata: un piatto di patatine fritte e sopra qualche una manciata di candeline fritte.

La torta di compleanno di Valentina Ferragni.

Oltre alla torta salata, Luca Vezil ha riservato un'altra sorpresa alla sua fidanzata, postando una dolcissima dedica nel giorno del suo compleanno: Ogni volta che ti guardo, vedo ancora la ragazzina che ho incontrato 12 anni tra la folla di una serata di mezza estate e che qualche anno dopo sarebbe diventata la mia ragazza, tenera, sognatrice, divertente, fragile, ma poi mi fermo a guardarti meglio e vedo la donna che sei oggi, forte, decisa, emancipata, fiera, ma con gli stessi occhi di tanti anni fa, con la stessa voglia di vivere, sognare, conquistare e amare, e allora capisco che tanti anni fa ho proprio avuto culo a perdermi tra i vicoli di quell’isola per finire faccia a faccia con quella che sarebbe diventata la donna della mia vita. Di solito in giorni come questi si augura di cambiare, di crescere, di migliorare, ma io invece ti auguro di rimanere sempre la stessa, di avere la stessa voglia di vivere che hai sempre avuto dentro dal primo giorno, non quello di mezza estate di qualche anno fa ma di quella notte fredda di 29 anni fa, quando da dentro un’incubatrice è iniziata la tua scalata alla vita, alla vita che meritavi e che hai conquistato passo dopo passo, morso dopo morso. Che la vita abbia in serbo cose grandi per la persona dal cuore più grande che abbia mai conosciuto. Buon compleanno amore mio Ps: non sarò mai un Masterchef né un grande pasticciere, ma con qualche porzione di patatine vado sempre sul sicuro con te».

Nonostante il compleanno alternativo, non sono mancati nemmeno gli auguri social delle sorelle. «Tanti auguri alla mia sorellina Vale Bella, alla splendida donna che sei e che sarai» ha scritto Francesca Ferragni, postando due foto accanto alla festeggiata. «Tantissimi auguri alla sorella più dolce che ci sia che ora è una donna cresciuta che mi rende ogni giorno orgogliosa di lei. Le parole non possono spiegare quanto ti voglia bene Vale» ha aggiunto Chiara Ferragni, condividendo con i suoi fan un dolcissimo album ricordo della loro infanzia.

