Valentina Ferragni, la sua linea di bikini attaccata dai fan: «Per adolescenti poco sviluppate. Li può indossare solo tua sorella»

di Redazione web

Valentina Ferragni lancia sui social la sua collezione con la marca di costumi da bagno Reina Olga. La collaborazione, però, non è stata priva di critiche. Molti follower della giovane influencer, infatti, le hanno criticato la mancanza di inclusività nella scelta dei bikini.

Mancano alcune taglie, lo stile dei costumi è troppo succinto per determinate tipologie di fisico e poca considerazione, secondo i follower, che sottolineano che mancano le taglie per seni superiori a una seconda/terza.

In altre parole «costumi per adolescenti poco sviluppate», criticano i fan su Instagram. Ma capiamo meglio cosa è successo.

Chiara Ferragni, la stoccata a Fedez: «Di nuovo insieme a Sanremo? Con lui mai più»

Fedez, richiesta hot a Chiara Ferragni: «Toccami le p...e». E lei risponde così

La collezione di bikini di Valentina Ferragni

«Valentina Ferragni Studio per la capsule Reina Olga è qui! Unisciti alla squadra e preparati a fare scalpore con la capsule inedita che farà raggiungere ai tuoi passatempi da spiaggia nuovi livelli di favolosità», così l'influencer lancia la collezione di bikini realizzata per il noto marchio di costumi da bagno.

Non sono, però, mancante le critiche da parte dei follower di Valentina Ferragni che sostengono la poca inclusività considerata dall'influencer.

Valentina Ferragni e le polemiche dei follower

La "capsule" creata ad hoc in collaborazione con Valentina Ferragni, prevede quattro modelli diversi di costumi da bagno. Peccato, però, che siano dedicati a "adolescenti poco sviluppate", criticano i follower.

Tre dei quattro modelli, infatti, sono taglia unica, mentre un solo modello prevede al massimo una 3/L: «E chi ha una quarta di seno?», le chiedono su Instagram.

I commenti e le critiche per la "mini" collezione riguardano anche i prezzi poco accessibili. In sintesi: «Poche, ma buone», continuano alcune follower, intente a sottolineare a Valentina Ferragni la mancanza di considerazione per quei fisici e quei portafogli che non possono permettersi un costume da bagno taglia unica dal costo superiore a 100 euro.

L'influencer si difende sui social sostenendo che le modelle che hanno indossato la collezione avrebbero anche curve formose o seni prosperosi e che, in generale, la marca propone altri modelli di costumi di tutte le taglie.

Gli hater contro Chiara Ferragni: «Li può indossare solo tua sorella»

Belli sì, ma forse un po' troppo succinti? Alcuni follower hanno fatto notare a Valentina Ferragni che con costumi di questo tipo non ci si può fare il bagno: «Troppo sgambati, rischi che si veda tutto».

Le sorelle Chiara e Francesca Ferragni, invece, supportano Valentina con frasi del tipo «Che Bomba!». Ma i follower tuonano: «Li puoi indossare solo se pesi 40 chili come le tue sorelle o le tue amiche».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA