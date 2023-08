Valentina Ferragni, abito total white: “anima bianca”. Un fan la difende e lei risponde così

di Redazione Web

Un amico che vi risolve tutti i problemi, alla mano, per niente complicato e adattabile sempre e comunque. E che, non da poco, fa risaltare l'abbronzatura e aumentare i like su Instagram. Nella moda, l'amico dei sogni esiste ed è il white dress, talmente semplice e di poche pretese che, a un'analisi superficiale, potrebbe non sembrare un granché. Ma in realtà è adatto per quasi tutte le occasioni. Lo sa bene Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mentre indossa un abito bianco. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Anima bianca», sono queste le parole che Valentina Ferragni ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno scatto che mette in risalto l'abbronzatura dell'influencer mentre indossa un abito midi bianco. Numerosissimi sono stati i commenti, i like e purtroppo, anche le critiche degli utenti in merito all'ultima foto social condivisa dalla sorella di Chiara Ferragni.

Tuttavia, un follower di Valentina Ferragni ha scritto un commento a corredo del post in difesa dell'influencer. «Il 99% dei ragazzi che critica il suo fisico e la sua bellezza, sono gli stessi che in discoteca ci provano anche con il bancone del bar talmente sono messi male.

