Tommaso Zorzi, il primo giorno di scuola di Leone Ferragni risveglia l'incubo di gioventù: «Per 15 anni...»

Le foto pubblicate da Chiara Ferragni e Fedez del primo giorno di scuola del figlio Leone hanno fatto rivivere un piccolo dramma a Tommaso Zorzi. Ad accomunare Leone Ferragni e Tommaso Zorzi infatti la frequentazione delle stesso istituto scolastico e quindi l’obbligo di indossare la divisa, davvero molto poco amata dall’ex gieffino in salsa vip.

Tommaso Zorzi e il primo giorno di scuola di Leone Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato le foto del primo giorno di scuola del figlio Leone. Appena viste le immagini Tommaso Zorzi è trasalito perché, come spiegato nelle stories, ha frequentato lo stesso istituto a Milano per molti anni ed è stato costretto ad indossare la medesima divisa del giovane rampollo di casa Ferragnez: «E’ stata il mio incubo – ha confessato ai follower - l’ho messa per 15 anni e vedevo gli amici delle altre scuole che potevano vestire come volevano… un piccolo trauma». Tommaso, per confermare le sua parole, ha poi pubblicato uno scatto che lo vede indossare il “dress code” imposto dal regolamento.

Alla fine però l’ex gieffino oggi conduttore Tommaso Zorzi, nonostante i ricordi poco piacevoli, ha voluto rassicurare Chiara Ferragni e Fedez per la scelta: «State tranquilli, è una buona scuola…».

