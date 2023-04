'The Ferragnez', svelato il poster ufficiale: ecco quando arriva la seconda serie Tv su Prime

di Redazione Web

Molti erano in attesa di scoprire quando sarebbe uscita la seconda serie 'The Ferragnez' e finalmente oggi, l'attesa è finita. L'imprenditrice digitale e icona della moda, Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez tornano su Prime Video con la seconda stagione dei The Ferragnez il prossimo 18 maggio.

The Ferragnez- La serie

La seconda stagione di The Ferragnez - La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. Inoltre, Prime Video ha annunciato anche 'The Ferragnez: Sanremo Special', un episodio speciale che debutterà dopo l'estate e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram.

La storia

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes «Most Powerful Fashion Influencer» a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all'attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1 e host del grande successo LOL - Chi ride è fuori.

Grazie allo show docu-reality Original The Ferragnez - La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Lunedì 17 Aprile 2023

