Simona Ventura a sorpresa, difende Chiara Ferragni dagli haters: «A Sanremo spaccherai»

Chiara Ferragni va a scuola da Simona Ventura. Dopo avere detto no a Sanremo per ben quattro edizioni, stavolta Chiara Ferragni ha accettato l'invito di Amadeus a co-condurre la prima e l'ultima serata del Festival. Per questo incredibile debutto l'influencer, che in passato aveva rifiutato persino l'invito all'Eurovision Song Contest, ha deciso di chiedere consiglio alla super Simo per strapparle qualche segreto del mestiere.

Simona Ventura e i consigli a Chiara Ferragni: «A Sanremo spaccherei»

A renderlo noto è la stessa conduttrice, che approfitta di questo tête-à-tête per esprimere sui social la propria ammirazione per Chiara Ferragni, augurandole il meglio per l'appuntamento all'Ariston, uno dei palchi più difficili anche per gli addetti ai lavori.

«Me and @chiaraferragni… What’s next?!» scrive Simona Ventura. «La mia stima per Chiara ha origini lontane. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in due mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno “Virgilio” nel mondo della tv».

Novella Virgilio, Simona Ventura ha spiegato all'imprenditrice digitale le dinamiche televisive che ruotano attorno a un programma così importante e complesso come il Festival di Sanremo in termini di copertura mediatica e numero di ospiti.

Se alcuni utenti sui social hanno espresso perplessità rispetto alla scelta di Amadeus di volere accanto a sé la Ferragni, la conduttrice non ha alcun dubbio che la moglie di Fedez sarà all'altezza del compito. «A Sanremo 2023 spaccherai!» assicura la Ventura. Con un endorsement così, Chiara ha le spalle protette e noi non vediamo l'ora di vederla alle prese con il piccolo schermo. Per il resto, come scrive super Simo, solo «chiacchereedistintivo».

