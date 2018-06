Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

? Anche se ultimamente gli esperti del settore affermano come questa figura sia ormai destinata ad un declino, le cifre di cui si parla sono decisamente imponenti. Secondo la classifica di Blogmeter, azienda di social media intelligence, basata su dai condivisi da HopperHQ, il mercato delle ‘star del web’ genererebbe un flusso di soldi pari asolo negli Usa, limitandoci ai post di Instagram.La “regina” (@hudabeauty) , che viene pagataper ogni post su Instagram (dove ha 25 milioni di followers), seguita sul podiovolto di Dolce e Gabbana, 17mila dollari a post)star del fitness, 15mila dollari). Quarti a pari merito due youtuber,, 13mila dollari a post), mentre al sesto posto c’è la prima italiana,, che su Instagram ha 13 milioni di seguaci e viene pagata 12mila dollari a post.Sotto la compagna di Fedez c, 10mila dollari a post), seguita9mila dollari) e7mila dollari), mentre a chiudere la top ten c’è una fotografa di New York,per lei, “solo” 1,4 milioni di followers, ogni post vale la miseria di 6mila dollari. Pensateci, quando posterete (rigorosamente gratis) la vostra prossima foto al mare o un selfie con gli amici.