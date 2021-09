Chiara Ferragni in lingerie, il commento choc dell'hater fa rabbrividire i fan: «È gravissimo». Lei reagisce così. Oggi, l'imprenditrice digitale ha postato uno scatto che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nelle immagini hot, la moglie di Fedez appare in tutto il suo splendore coperta solo da un microslip trasparente e da un reggiseno a balconcino.

Immediati i commenti dei fan: «Sei stupenda, una dea». E ancora: «Che fisico con due figli». «Supersexy». Ma tra i tanti commenti di plauso, spunta un commento inquietante: «Cioè tuo marito ti permette di postare le foto in queste condizioni? Il mio mi picchia per molto meno. Dove finiremo». Il messaggio choc viene subito ripreso dai follower che rispondono: «Il commento più brutto e triste che ho letto». E ancora: «Tuo marito ti picchia? Spero tu non sia seria». «È gravissimo».

Per rispondere agli hater, Chiara Ferragni ha postato una foto della figlioletta Vittoria che sorride e nella didascalia ha scritto: «Questo è Vitto che ride di tutti i commenti che cercano di far vergognare la mamma». E i fan sono con lei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 20:44

