Dopo la splendida cerimonia che si è da poco cocnclusa, i neo sposisono pronti per il party esclusivio presso. Cambio d'abito per la Ferragni che abbandona il castigato vestito da sposa in pizzo stile Grace Kelly, per indossarne un altro, sempre diquesta volta più scollato e con un particole emozionante.Per questo outfit, la Ferragni ha sciolto i capelli, tolto il bustier di pizzo a collo alto per lasciare le spalle scoperte. Il modello è sempre principesco e luccicante, ma nasconde un particolare.E' Fedez a svelarlo nelle sue Stories, sull'abito è ricamato il testo della canzone con cui le ha fatto la prposta di matrimonio.Federico non riesce a trattenersi : «Sei bellissima amore mio. Un giorno potrò dire di aver ispirato Dior».Anche Leone approva.