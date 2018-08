Chiara Ferragni prova l'abito da sposa: il vestito bianco prima del matrimonio

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

raggiante con l'bianco a due giorni dalcon. La futura sposa ha svelato solo ieri che il suo vestito per il 1 settembre, giorno delle nozzea Noto, s arà firmato Dior e fatto apposta per lei. Ancheha rivelato chi lo vestirà, e si tratta di Versace.Stamattinaha fatto una provain Sicilia, dove è già arrivata con il piccolo Leone, e ha pubblicato sufoto e video di un abito bianco che ce la fa già immaginare alle prese con quello da sposa.Difficile immaginare cheabbia già voluto svelare ciò che vestirà quando dirà il fatidico sì al suo Fedez. Probabilmente si tratta proprio di un modo per creare ancora più suspence in vista del mega evento di sabato. Tra l'altro la futura sposa ha dichiarato come quello che vestirà sarà l'abito dei suoi sogni.Quello che è certo è che Chiara Ferragni e il piccolo Leone sono già arrivati a Noto per i preparativi del matrimonio, mentre Fedez li raggiungerà solo il 31. La futura sposa si è anticipata di qualche giorno per poter provare l'abito dei suoi sogni, ed è quindi possibile che quello mostrato nelle ultime stories Instagram sia un diversivo per confondere i fan o un modo per allenarsi a scendere le scale con lo strascico...Manca poco, staremo a vedere!