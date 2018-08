La scelta della cittadina, considerata la capitale del barocco siciliano, sarebbe nata a seguitò di un giro turistico del luogo della fashion blogger e della mamma, Marina Di Guardo, tra l’altro di origini siciliane. Secondo le indiscrezioni il rito sarà celebrato con rito civile probabilmente a Palazzo Ducezio, dato che la cattedrale barocca del paese non risulterebbe riservata, con festa a seguire in una masseria della zona.

Matrimonio Fedez-Ferragni: la data | luogo | invitati | il ricevimento. Tutto quello che devi sapere sulle nozze dell'anno

🌅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 19, 2018 at 11:59 PDT

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le real nozze all’italiana, quelle frasono ormai alle porte. Il tanto attesoinfatti si terrà il primo settembre a Noto, splendida capitale del Barocco in Sicilia tra Siracusa e Ragusa, a poco meno di un anno dalla proposta di matrimonio fatta dal rapper alla futura moglie.Gli inviti sono state “spediti” via posta e via social (con l'hastag #theferragnez) e la lista dei presenti si allunga: Ilary Blasi e Francesco Totti, Bebe Vio, la top model Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton. Dovrebbe essere presente l’ex collega di palco J-Ax (non Rovazzi), l’ex collega giudice di XFactor Manuel Agnelli, la Dark Polo Gang, e l’amico e youtuber Luis. Non mancheranno gli amici dell’addio al nubilato di Chiara: le sorelle Francesca e Valentina, che faranno da testimoni. Poi il make-up artist Manuele Mameli e gli amici/colleghi tra cui Fabio Maria Damato, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic, Michela Gombacci, Alice Carli ma anche le influencer Chiara Capitani, Veronica Ferraro e Chiara Biasi.Tutti gli invitati, inoltre, potranno filmare e postare foto e video dell'evento perché Chiara e il suturo marito non hanno venduto alcuna esclusiva. Gli sposini hanno chiesto di non fare regali, ma donazioni che verranno poi devolute a qualche follower in difficoltà.