Chiara Ferragni e Fedez, il cane Matilda compie 12 anni: festa in famiglia con Leo e Vittoria

Tanti auguri a Matilda, cagnolina e mascotte della famiglia Ferragnez. Il figlio peloso di Chiara Ferragni compie 12 anni. Bulldog francese, color champagne con un'indole buona e pacata, accompagna la bella influencer in tutte le sue avventure social e non. E galeotto fu proprio Matilda e quel verso di "Vorrei ma non posto" di Fedez, che diede il là alla coppia più famosa d'Italia: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John".

L'augurio social di Chiara

Un augurio speciale, postato su Instagram dall'imprenditrice digitale, dove canta "Tanti auguri a te" insieme al figlio Leone e la piccola Vittoria, e ricorda con un dolce post i momenti vissuti insieme al cane in questi anni. "Buon 12esimo compleanno alla mia prima figlia e guerriera Matilda, che ha sconfitto il cancro due anni fa, ed è ancora con noi, nonostante tutto, ci rende la famiglia più felice. Grazie per tutto il tempo passato insieme".

Il cane dei Ferragnez, infatti, ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello. Lo scorso novembre di nuovo la paura per un nuovo malessere di Matilda, che si è rivelato fortunatamente risolvibile. Ora il bulldog appare in ottime condizioni, sempre giocherellona e coccolona con i bimbi, e protagonista social di tantissimi momenti, dolci e divertenti, della famiglia più seguita del momento.

